İran ve İsrail Yetkililerinden Ateşkesle İlgili Yanıt Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. İsrail Ordu Sözcülüğü ve İran Dışişleri Bakanlığı, ateşkesle ilgili sorulara kısıtlı yanıtlar verdi.

İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorusuna, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız." şeklinde yanıt vermekle yetindi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.