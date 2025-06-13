İran ve İsrail Arasındaki Saldırılar İddiaları Giderek Tırmanıyor

(ANKARA) – İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars tarafından yayımlanan bir haberde, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde çok sayıda İsrail askerinin yaralandığını ifade etti. Ancak bu iddia İsrail makamlarınca henüz doğrulanmadı. Benzerbir şekilde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İran Hava Kuvvetleri'ne ait Hemedan ve Tebriz üslerinin hedef alındığını ve Tebriz üssünün tamamen imha edildiğini belirtti. Ancak İran makamlarınca bu iddia teyit edilmedi.

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) yakın yarı resmi haber ajansı Fars tarafından yayımlanan bir haberde, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde çok sayıda İsrail askerinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İran Hava Kuvvetleri'ne ait Hemedan ve Tebriz üslerinin hedef alındığını ve Tebriz üssünün tamamen imha edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "rejime ait hava savunma sistemlerinin onlarca unsurunun, insansız hava araçlarının ve karadan karaya füze rampalarının" vurulduğu belirtildi.

Her iki tarafın da zarar iddiaları, tarafsız kaynaklar tarafından henüz bağımsız olarak teyit edilemedi. Bölgedeki çatışma tırmanır ve söylemler sertleşirken, doğrulanmamış bilgilerin sosyal medyada hızla yayıldığı da görülüyor.