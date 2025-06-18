İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Hipersonik Füze Saldırıları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Hipersonik Füze Saldırıları Başladı
Haber Videosu

İran, İsrail'e hipersonik füze saldırısı başlattığını duyururken, İsrail ordusu İran topraklarından fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. Tahran'daki bir karakol yakınında meydana gelen patlama sonucu çok sayıda polisin yaralandığı bildirildi.

(ANKARA)- İran ile İsrail arasındaki gerilim altıncı gününde tırmanırken, taraflar birbirlerine karşı yeni saldırılar düzenledi. İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e karşı hipersonik füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise İran topraklarından fırlatılan füzeleri tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İran: Hipersonik "Fettah" füzeleri İsrail savunmasını deldi

İran devlet medyasına göre, İran'ın yeni saldırı dalgasında kullandığı "Fettah" hipersonik füzeleri İsrail hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerini vurdu. Saldırı, iki ülke arasındaki çatışmaların altıncı gününde gerçekleşti.

İsrail: Batı İran'da füze üsleri vuruluyor

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki füze fırlatma ve depolama alanlarına yönelik yeni hava saldırılarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Uçaklarımız, daha önce vurulan ve yeniden aktive edilmeye çalışılan füze rampalarını hedef alıyor" denildi.

Tahran'da karakol yakınında patlama

İran devlet medyası, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının başkent Tahran'da bir polis karakolunun yakınlarına isabet ettiğini ve çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

Bakanın evi küle döndü, İsrail'den savaşı körükleyecek tehdit geldi
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.