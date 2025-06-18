İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Hipersonik Füze Saldırıları Başladı

(ANKARA)- İran ile İsrail arasındaki gerilim altıncı gününde tırmanırken, taraflar birbirlerine karşı yeni saldırılar düzenledi. İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e karşı hipersonik füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise İran topraklarından fırlatılan füzeleri tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İran: Hipersonik "Fettah" füzeleri İsrail savunmasını deldi

İran devlet medyasına göre, İran'ın yeni saldırı dalgasında kullandığı "Fettah" hipersonik füzeleri İsrail hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerini vurdu. Saldırı, iki ülke arasındaki çatışmaların altıncı gününde gerçekleşti.

İsrail: Batı İran'da füze üsleri vuruluyor

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki füze fırlatma ve depolama alanlarına yönelik yeni hava saldırılarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Uçaklarımız, daha önce vurulan ve yeniden aktive edilmeye çalışılan füze rampalarını hedef alıyor" denildi.

Tahran'da karakol yakınında patlama

İran devlet medyası, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının başkent Tahran'da bir polis karakolunun yakınlarına isabet ettiğini ve çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.