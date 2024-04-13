İran-İsrail gerilimi nedeniyle ülkelerden seyahat uyarıları

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim nedeniyle ülkelerden art arda bölgeye seyahat uyarıları yapılıyor.

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran Konsolosluğu'na ikisi general yedi İranlı yetkilinin ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından İran'ın karşılık vereceğini açıklamasıyla başlayan gerilim sürüyor. Birçok ülke bölgeye seyahatlerle ilgili uyarılar yaptı.

Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hindistan, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkeler, vatandaşlarını İran, Lübnan, İsrail ve Filistin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Almanya ve Avusturya havayolu şirketleri İran'a yapılan seferleri 18 Nisan'a kadar durdurmuştu.

HOLLANDA "TEDBİR AMAÇLI" ELÇİLİĞİNİ KAPATIYOR

Hollanda Dışişleri Bakanlığı da İran'ın başkenti Tahran'daki Hollanda Büyükelçiliğinin pazar günü "tedbir amaçlı" kapatılacağını açıkladı. Bakanlık, bölgeye yapılacak seyahatler konusunda da vatandaşlarına uyarıda bulundu.

KANADA'DAN VATANDAŞLARINA UYARI

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimden kaynaklı saldırı olasılığı ve güvenlik konusundaki istikrarsızlık nedeniyle vatandaşlarının İsrail ve Batı Şeria'ya seyahatten kaçınmasını istedi.