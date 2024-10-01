İran ve İsrail Arasında Tansiyon Yükseliyor

(ANKARA) - İsrail Ordusu'nun İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırdığını açıklamasının ardından İran'dan da ilk açıklama geldi. İran'ın BM Misyonu, " İran'ın cevabının meşru, hukuki ve rasyonel olduğunu" belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da "İsrail karşılık verirse Kudüs'ü tekrardan hedef alacaklarını" ifade etti

İsrail ordusunun İran'ın İsrail topraklarına balistik füzelerle saldırdığını açıklamasının ardından İran'dan da bir açıklama geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İran vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini ihlal eden Siyonist rejimin terörist eylemlerine karşı İran'ın hukuki, rasyonel ve meşru cevabı layıkıyla gerçekleştirildi. Siyonist rejim karşılık vermeye veya daha fazla kötülük yapmaya cüret ederse, ezici bir yanıtla karşılaşacaktır. Bölgesel devletlere ve Siyonistlerin destekçilerine rejimden ayrılmaları tavsiye edilir."

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e fırlatılan balistik füzelerin sorumluluğunu üstlendiği açıklamada, saldırının Hamas Lideri İsmail Haniye, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah ile birlikte Devrim Muhafızları Komutanı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmelerine misilleme olarak yapıldığını söyledi.

Devrim muhafızları, İsrail'in karşılık vermesi halinde Kudüs'ü tekrardan hedef alacaklarını belirtti.

İsrail sivillerin sığınaklardan çıkabileceğini açıkladı

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini söyledi. Hagari "Savunma ve saldırı konularında yüksek alarm durumundayız, İsrail vatandaşlarını koruyacağız. Bu (füze) saldırısının sonuçları olacak. Planlarımız var ve harekete geçeceğimiz zamanı ve yeri biz seçeceğiz" dedi. Daniel Hagari, İran'dan İsrail'e yönelik ek bir tehdit olmadığını bu doğrultuda sivillere sığınaklardan çıkabileceklerinin bildirildiğini açıkladı.Çok sayıda füzenin düşürüldüğünü ifade eden Hagari, "Ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde bazı hasarlar var," dedi. İsrail ordusu sözcüsü herhangi can kaybı bilgisi vermedi.