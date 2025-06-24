İran ve İsrail Arasında Tahliye Uyarıları: Gerilim Tırmanıyor

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İran ordusu, İsrail'in Ramat Gan bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu belirterek tahliye uyarısında bulundu. İsrail de Tahran’ın 7. Bölgesi için benzer bir tahliye duyurusu yaptı.

İsrail'in Tahran'da bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı.

İran ordusunun, Tel Aviv'in Ramat Gan bölgesine saldırı yapacağını duyurduğu tahliye uyarısında, "Tel Aviv'deki ekteki haritada işaretlenen bölgedeki tüm kişilere acil uyarı; Ramat Gan bölgesindeki söz konusu alanı derhal terk edin. Önümüzdeki birkaç saat içinde İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde İsrail rejiminin askeri altyapısına düzenlediği operasyonlar gibi bu bölgede de operasyonlar yürütecek. Bu bölgede bulunmanız hayatlarınızı tehlikeye atıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Tahran'ın merkezindeki 7. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış, bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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