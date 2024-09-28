İsrail'in Hizbullah Lideri Nasrallah'ı Öldürmesine İran ve Irak'tan Sert Tepkiler

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesine İran ve Irak'tan sert tepki geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tüm Müslümanlara Hizbullah'ın yanında olma çağrısında bulundu. İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürdüğünü duyurması üzerine İran ve Irak'tan açıklamalar geldi.

Nasrallah'ın öldürülmesine rağmen izlediği yolun devam edeceğini dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, X hesabından yaptığı paylaşımda "Direnişin lideri Hasan Nasrallah'ın şanlı yolu devam edecek ve Kudüs'ün özgürlüğünde kutsal rüya gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı politikaları Lübnan'da uygulamaya başladığını belirterek "Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor" dedi. Hamaney ayrıca tüm Müslümanlara Lübnan halkı ve Hizbullah'ın yanında olma çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu da İran parlamentosu ulusal güvenlik komitesinin toplandığını ve ve bu toplantıda İsrail'e güçlü bir yanıt verilmesinin talep edildiğini bildirdi.

Sudani: Utanç verici bir saldırı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani de mesajında, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin "suç" olduğunu ifade etti. Yaşanan olayın "utanç verici bir saldırı" ve "Siyonist varlığının tüm kırmızı çizgileri aştığını gösteren bir suç" olduğunu dile getiren El-Sudani, Nasrallah'ı "doğruların yolunda bir şehit" olarak nitelendirdi.

Filistinli Hamas örgütü de Nasrallah'ın öldürülmesine sert tepki gösterdi. Hizbullah ile "mutlak dayanışma" içerisinde olduklarını bildiren Hamas, "iğrenç bir suç" olarak nitelendirdiği olayın bölgesel istikrar üzerinde tehlikeli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler de saldırıyı kınayarak "Kaçınılmaz sonuç İsrail'in geçici varlığının ortadan kaybolması ve zafer olacaktır" ifadelerini kullandı.