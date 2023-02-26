İran ve Irak savunma bakanları Tahran'da ikili işbirliğini görüştü

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Said Rıza Abbasi ile özellikle sınır güvenliğinin sağlanması konusunda işbirliğini el aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Aştiyani, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Irak Savunma Bakanı Abbasi ile bir araya geldi.

İran Savunma Bakanı Aştiyani, İran ve Irak'ın "jeopolitik" komşu ülkeler olduğunu belirterek ülkesinin savunma sanayisindeki deneyimlerini Irak'a aktarmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın Irak'taki meselelere bakışının birlik ve beraberliği destekleme ilkelerine dayandığını söyleyen Aştiyani, Irak'ın istikrar, güvenlik ve kalkınmasına yardımcı olmak istediklerini dile getirdi.

Aştiyani, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerin, ilerleyen günlerde Bağdat'ta ortak bir ekonomi toplantısı düzenlenmesi kararının, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Irak ziyaretinin ve Erbain merasimleri sırasında ziyaretlerin kolaylaştırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü gösterdiğini ifade etti.

Irak'ta terör örgütlerinin varlığının iki ülkenin ulusal güvenliği için bir tehlike olduğunu söyleyen Aştiyani, iki ülke arasındaki istihbarat ve güvenlik koordinasyonunun geçmişe göre ikiye katlandığını kaydetti.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Abbasi de Irak Silahlı Kuvvetleri ve Irak halkının teröre ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleye devam ettiğini belirterek, bu konuda Irak'a yardımlarından dolayı İran'ı takdir ettiğini söyledi.

Bakanlar görüşmede sınır güvenliğinin sağlanması için karşılıklı işbirliğine duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Irak'ta Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin Ekim 2022'den kurulmasının ardından Savunma Bakanı Abbasi ilk defa İran'a ziyarette bulundu.