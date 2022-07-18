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İran ve Irak Dışişleri Bakanları "bölgesel gelişmeleri" konuştu

AA - Haydar Şahin - Güncel
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları 'bölgesel gelişmeleri' konuştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile "ikili ilişkiler ve bazı bölgesel gelişmelerin yanı sıra Tahran ile Riyad arasındaki müzakere sürecini" görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile "ikili ilişkiler ve bazı bölgesel gelişmelerin yanı sıra Tahran ile Riyad arasındaki müzakere sürecini" görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Tahran ile Riyad arasındaki müzakere süreci ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Bağdat'ın bölgesel diyaloğu güçlendirme çabalarına değinerek, ülkesinin ikili ve bölgesel boyutta karşılıklı çıkar konularını değerlendirmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise 16 Temmuz'da ülkesinin de katılımıyla Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Cidde Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesini Abdullahiyan ile paylaştı.

Bağdat hükümetinin Cidde Zirvesi'nde bölgesel iş birliği için gerekli görüşme ve istişarelerde bulunduğunu aktaran Hüseyin, Irak'ın bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

AA / Haydar Şahin - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Tahran Irak İran Güncel Haberler

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