İran ve Irak Arasındaki Güvenlik İşbirliği Gelişiyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'la işbirliğini başlatma yönünde bir talebi olması halinde, bunun ülkenin en üst güvenlik organı olan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Laricani, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a saldırıları sırasında Irak hava sahasını kullandığını söyleyen Laricani, "Irak kendi topraklarını kullanıma açmıyor ancak ABD bu alanı kötüye kullanıyor. Irak hükümeti bağımsız bir hükümettir fakat ABD buna izin vermiyor ve ülkenin siyasi ve güvenlik alanını istismar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ile ilişkilerin önemine vurgu yapan Laricani, "Komşumuz Irak ile güvenlik ilişkilerine büyük önem veriyoruz. Eğer Irak ile ekonomik ilişkilerimizin istikrarlı olmasını istiyorsak, güvenlik meselelerini de çözmemiz gerekiyor." dedi.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki bir dizi önemli güvenlik konusunu görüştüklerini kaydeden Laricani, "Daha önce Bağdat'a yaptığım ziyarette gündeme getirdiğimiz konuları tekrar ele aldık ancak bu kez esas olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi konusunu görüştük." açıklamasında bulundu.

Laricani, İran ile UAEA arasında Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesinin ardından askıya alınan işbirliği sürecine de değinerek, "Sayın Erakçi (İran Dışişleri Bakanı), yaptırım mekanizmasının etkinleştirilmesi halinde anlaşmanın geçersiz olacağını açıkladı ve öyle de oldu. Yaptırım mekanizmasını devreye sokmaktan kaçınmaları gerekirdi. Eğer bundan sonra UAEA'nın işbirliği yönünde bir önerisi varsa bunu Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki ilgili komiteye sunmalı ki incelenebilsin." diye konuştu.

Irak'ın, topraklarının veya hava sahasının İran'ı veya herhangi bir komşu ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Araci, Bağdat'ın Tahran ile varılan güvenlik anlaşmasına tam bağlılığını vurguladı.

İsrail'e karşı BM Güvenlik Konseyine resmi şikayette bulunduklarını söyleyen Araci "Irak, bölgede istikrarı güçlendirmek ve bölgesel güvenliği tehdit edebilecek her türlü gerginliği önlemek için çalışmalar yürütüyor." dedi.