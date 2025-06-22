İran ve İngiltere Dışişleri Bakanları, ABD'nin Nükleer Saldırısını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin son gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda konuştu.

İki bakanın, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Erakçi, ABD'nin saldırısını sert bir şekilde kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Lammy ise ülkesinin bu saldırıda herhangi bir rolü veya işbirliği olduğunu reddetti.

Lammy, diplomasi yolunun devam etmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.