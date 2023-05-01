İran ve Hindistan ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen Nour News haber sitesine göre, Şemhani, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Doval bir araya geldi.

Görüşmede, siyaset ve güvenlik alanındaki ilişkiler, ikili ve çok taraflı ekonomik konular ile bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.

Şemhani, İran ile Hindistan ilişkilerinin başka bir ülkenin aleyhine olmadığını, dolayısıyla üçüncü tarafların iradesinden etkilenmeyeceğini ifade etti.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin fırsatlar doğurduğuna işaret eden Şemhani, İran ile Hindistan arasında enerji, taşımacılık, teknoloji ve bankacılık alanlarında ikili etkileşimlerin güçlendirilmesi için uygun koşullar oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Şemhani, iki ülke ticaretinde yerel para birimi kullanmanın ise gerekli ve önemli bir adım olacağını ifade etti.

Şemhani ayrıca, Çabahar projesinde devam eden işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik alınan kararların mevcut durumun değiştirilmesinde çok etkili olabileceğini söyledi.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval da bağımsız ülkelerin dünyadaki yeni gelişmeleri bilerek, aynı zamanda kendi iç kapasitelerini güçlendirerek bölgesel işbirliğini geliştirmeye ve etkin bir uluslararası rol oynamaya hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaya değinen Doval, söz konusu anlaşmanın uluslararası ve bölgesel etkilerinin olacağını ifade etti.

Çabahar'ı Hindistan'ın İran'la kapsamlı ekonomik işbirliğine açılan kapısı olarak gördüklerini belirten Doval, mevcut sorunları çözmek için istişareleri artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'in resmi daveti üzerine Tahran'a gelmişti.

Çabahar Limanı'nın önemi

Pakistan'dan geçmeden Afganistan, Orta ve Güneydoğu Asya ile Doğu Avrupa'ya ulaşabileceği alternatif ticaret yolları inşa etme çabasındaki Hindistan'ın arayışları İran'ın Çabahar Limanı'nın jeoekonomik ve stratejik önemini artırıyor.

Çabahar Limanı'ndan Afganistan ve Orta Asya'ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı yatırımlarını içeren "Çabahar Anlaşması", 23 Mayıs 2016'da Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzayi ve Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi'nin katıldığı törenle imzalanmıştı.

Hindistan, Çabahar Limanı ve çevresindeki demir ve kara yollarının geliştirilmesi için 500 milyon dolara kadar yardım sözü vermişti.

Geçen yıl gerçekleştirilen Hindistan-Orta Asya Birinci Liderler Zirvesi'nde de Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın denize erişimini sağlamak amacıyla Çabahar Limanı'nın geliştirmesine yönelik ortak çalışma grubu kurulmasına karar verilmişti.

Hindistan-Orta Asya Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı 12-13 Nisan 2023'te Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılmıştı.

İran ile Hindistan arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve yatırımların zamanında yapılmaması limanı geliştirme çalışmalarının ağır ilerlemesine sebep oluyor.