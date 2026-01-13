Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve İran'ın iç işlerine karışma konuları ele alındı. Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, Erakçi ve Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi Fransız mevkidaşından, ülkelerin iç işlerine karışma olarak değerlendirilen tutum ve davranışları kınamasını istedi.

Her iki bakan, iki ülke arasında çeşitli alanlarda kurulan ilişkiler ve konsoloslukların korunması hususunda görüş alışverişinde bulundu.???????

Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Barrot, bölgede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı ek tedbir alma hazırlığı içinde olduğuna işaret etmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
