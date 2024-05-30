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İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in açıklamalarının uygulanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için Ermenistan'dan gelen üst düzey mesajlar ve Ermenistan Başbakanı'nın cenaze törenine katılımı da teşekkürle karşılandı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefonda görüştü.

Bakıri, Mirzoyan ile telefon görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakıri, "İslam Devrimi Lideri'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), stratejik hedefleri gözeten Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) ile görüşmesinde yaptığı açıklamalarının uygulanmasının önemini vurguladım." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Vekili ayrıca, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Ermenistan'dan gelen üst düzey mesajlar ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran'da yapılan cenaze törenine katılmasından dolayı Mirzoyan'a teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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