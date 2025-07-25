İran ve E3 Ülkeleri Nükleer Müzakerelere İstanbul'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Tahran heyetinin katılımıyla İstanbul'da başladı. Görüşmeler, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konularına odaklanacak.

TAHRAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- E3 olarak bilinen Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki nükleer müzakereler cuma sabahı İstanbul'da başladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran heyetine, İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ve İran Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlık ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada görüşmelerin, üç Avrupa ülkesine İran'a yönelik tutumlarını düzeltme ve ülkenin nükleer programına yaklaşımlarını test etme fırsatı sunacağını söyledi.

Daha önce düzenlenen haftalık basın toplantısında da görüşmelerin, yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın "barışçıl" nükleer programıyla ilgili konulara odaklanacağını belirten Bekayi, İran'ın İstanbul'da yapılacak toplantıda taleplerini ciddiyetle sunacağını kaydetmişti.

Geçen yılın eylül ayından bu yana İran ve E3 ülkeleri, Tahran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi bir dizi konu hakkında altı tur görüşme gerçekleştirdi. Son tur görüşmeler Mayıs ortasında İstanbul'da yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.