İran ve Çin Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Erakçi, Çin'in İran'a desteklerini dile getirirken, Vang ise İran'ın nükleer haklarına vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile ikili ilişkileri ve uluslararası konuları konuştu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Vang bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke dışişleri bakanları, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesi aleyhine birtakım yaptırımları öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki "snapback" sürecinde karşı tutum sergilemesi nedeniyle Pekin yönetimine teşekkür etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki nükleer haklarına destek verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
