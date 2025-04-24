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İran ve Çin Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

İran ve Çin Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile ikili ilişkiler ve nükleer müzakereler üzerine görüşmeler yaptıklarını açıkladı. ABD'nin politikalarının da gündeme geldiği toplantıda, iki tarafın fikir birliği sağladığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile ikili ilişkiler ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, Çin'e düzenlediği resmi ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Erakçi, "Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüşmemizde ikili ilişkilerdeki mevcut tüm konuları ve uluslararası meseleleri ele aldık." dedi.

Ülkesinin nükleer müzakereleri konusunda fikir alışverişlerinde bulunduklarını ve bu konuda ortak görüşlere sahip olduklarını dile getiren Erakçi, ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi politikasının gündeme geldiğini ifade ederek, "ABD'nin politikaları, zorbalığı ve uluslararası alandaki hegemonya arayışı da görüştüğümüz konular arasında yer aldı." şeklinde konuştu.

ABD'nin söz konusu tutumu karşısında durma konusunda fikir birliğine sahip olduklarını paylaşan Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yakında Çin'i ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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