İran ve Çin'den ABD'nin tek taraflı politikalarına eleştiri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin ile karşılıklı güvene dayalı stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirterek iki ülke arasında geçen yıl imzalanan "25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması"nın başarılı şekilde uygulanmasına öncelik verdiklerini söyledi.

İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı'nın temaslarında iş birliği mesajlarının yanı sıra ABD'ye yönelik eleştiriler dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vey Fınghı'yı Tahran'da kabul eden Reisi, bölgesel ve küresel gelişmelerin İran ve Çin arasındaki stratejik iş birliğinin değerini her zamankinden daha fazla gösterdiğini dile getirdi.

Reisi, "Ülkeleri kontrol etmek ve dünyanın sürdürülebilir ekonomik büyümesini engellemek amacıyla oluşturulan tek taraflılık ve hegemonyaya karşı çıkarak istikrar sağlamak, bağımsız ve aynı görüşte olan güçlerin iş birliği ile mümkündür." dedi.

İki ülke liderlerinin uzun vadeli stratejik ilişkileri genişletmek için gerekli iradeye sahip olduğunu kaydeden Reisi, "Bu stratejik ilişkileri uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak, karşılıklı siyasi güvene dayalı olarak sürdürüyoruz. Bu doğrultuda 25 yıllık kapsamlı iş birliği programının başarılı bir şekilde uygulanmasına öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Savunma Bakanı Vey ise İran ile Çin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin özellikle mevcut kriz ortamında bölge ve dünya için daima güven sağlayıcı bir etken olacağını ifade ederek, "İran ve Çin, tüm küresel konularda iş birliği yapabilir ve dünyada barış ve huzurun gelişmesine katkıda bulunabilir." dedi.

ABD'yi hedef alan Vey, "Tek taraflı politikalar dünyanın sürdürülebilir ekonomik büyümesini engelliyor." diye konuştu.

Çinli Bakan'ın Tahran'daki diğer temasları

Çin Savunma Bakanı, Tahran'daki temasları kapsamında İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, iki bakanın görüşmesinde Tahran-Pekin arasındaki savunma ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

Çinli Bakan, dünyadaki savaşların ve istikrarsızlıkların birçoğunun ABD'nin hegemonik ve tek taraflı eylemlerinden kaynaklandığını dile getirdi.

İran ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Vey, İran ile Çin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin ABD'nin tek taraflı eylemlerinin engellenmesinde ve terörle mücadelede önemli bir rol oynayacağını söyledi.

İran Savunma Bakanı Aştiyani de dünyada çok taraflılığı güçlendirerek ABD ile mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Aştiyani, "Ortak güvenlik sorunları ve tehditler, dünyadaki tek taraflılık sürecine karşı çıkan bağımsız ülkeler arasındaki etkileşim ve iş birliği yoluyla bertaraf edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.