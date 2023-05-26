İran ve Belçika, Umman aracılığında tutuklu takasında anlaştı

Umman, İran ile Belçika arasında tutuklu takasına aracılık yaptı.

Umman, İran ile Belçika arasında tutuklu takasına aracılık yaptı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran ve Belçika'nın, her iki ülkede tutuklu bulunan vatandaşlarının karşılıklı serbest bırakılması için Umman aracılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, Tahran ve Brüksel'den serbest bırakılan tutukluların, ülkelerine gönderilmek üzere Umman'ın başkenti Muskat'a ulaştırıldığı ifade edildi.

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, serbest bırakılan tutukluların kimlikleri paylaşılmadı.

İran ile Belçika arasında imzalanan, karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşma 2022'de iki ülkenin parlamentosunda onaylanmıştı.

Anlaşma, Belçika'da "terör" suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele'nin serbest bırakılmasına imkan sağlamıştı.