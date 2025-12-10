İran ve Belarus, lojistik konusunda iş birliğini artırma kararı aldı

İran ve Belarus, deniz, hava ve tren yolu taşımacılığı konusunda işbirliğini artırma kararı aldı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile Belarus Sanayi Bakanı Andrey Kozitsov başkent Tahran'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran'ın Belarus'un lojistik faaliyetleri için güney limanlarında alan tahsis edebileceğini ve Belarus filosunun geçiş imkanını artıracaklarını vurgulayan Sadık, Kuzey-Güney Koridoru'nun doğu kanadında yük taşımacılığı başlatmak istediklerini söyledi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, Belarus ile hava taşımacılığı konusunda da iş birliğini geliştirmek istediklerinin ve iki ülke arasında haftada dört uçuş yapılmasının mümkün olduğunu hatırlattı.

Demiryolu taşımacılığı hakkında da açıklamalarda bulunan Sadık, Belarus vagonlarının İran'dan geçişi konusunda herhangi bir engel olmadığını ve bu manada Belarus yük trafiğinin güçlenmesini istediklerini söyledi.

Belarus Sanayi Bakanı Kozitsov ise İran'ın önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını ve iki ülke arasında taşımacılık faaliyetlerindeki engelleri kaldırmak istediklerini belirtti.

İran-Belarus yakınlaşması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun resmi daveti üzerine 19 Ağustos'ta Belarus'un başkenti Minsk'e resmi bir ziyarette bulunmuştu.

İki liderin görüşmesinin ardından 12 iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmalar, siyasi, hukuki, kültürel ve ekonomik alanlarda işbirliğini kapsamaktaydı.