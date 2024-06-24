İran ve Bahreyn, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması için anlaştı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Bahreyn ile bu ülkede tutulan İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması için ortak mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bakıri, Tahran'da 35 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD) sonrasında basın toplantısı düzenledi.

İran'ın Asya İşbirliği Diyalog Forumu'nun rolünün güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Bakıri, toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili üye ülkelerin görüşlerinin aktarıldığını ifade etti.

En önemli konunun üyeler arasındaki dostluk ve dayanışma olduğunu vurgulayan Bakıri, "Çok zor şartlar yaşayan Gazze halkıyla birlikteyiz. Üyeler, Siyonist rejimin işlediği suçlardan duydukları nefreti dile getirerek, Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulmasını talep etti." dedi.

İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hükümeti döneminde, komşularla ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirdiğini dile getiren Bakıri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden sonra Bahreyn ile de ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Bakıri, sözlerine şöyle devam etti:

"Komşularla olan yanlış anlaşılmaların giderilmesi, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi dahil olmak üzere komşularla güvenlik iş birliğinin artırılması, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele şeklinde iş birliği yapılması ve Irak ile yapılan güvenlik anlaşması bu konulara örnek gösterilebilir. Ayrıca Azerbaycan ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi de bu siyasetin sonucuydu."

Bölge ülkeleriyle iletişim ve etkileşimin yabancıların müdahale ve nüfuzunun önünü kapattığını vurgulayan Bakıri, bunun da bölgeye kalkınma ve istikrar getireceğini söyledi.

Bakıri, dün Bahreyn ile 8 yıl sonra ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için vardıkları anlaşmayı hatırlatarak bu kapsamda Bahreyn'de dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması için girişimler başlatıldığını kaydetti.

İranlı yetkili, "Bahreyn'deki paramıza erişme konusunda sorun yaşıyorduk. Dün akşam bu ülkenin dışişleri bakanıyla yaptığımız görüşmenin konularından biri de buydu. Bunun çözümü için de bir mekanizma kuruldu."??????? diye konuştu.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, dün başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Daha sonra yayımlanan ortak açıklamada, ikilinin Tahran ile Manama arasında 8 yıl önce kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için görüşmelere başlanması konusunda anlaştığı bildirilmişti.