Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Bahreynli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile telefon görüşmesi yaparak, ABD ile devam eden müzakerelere dair bilgi alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'yle, ABD'yle yürüttükleri müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Zeyyani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahreynli mevkidaşına, Umman'da ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine ilişkin bilgi veren Erakçi ayrıca, İran devriminin 47. yıl dönümünü kutlayan Zeyyani'ye teşekkürlerini iletti.

Zeyyani'nin ise ABD ile yürütülen müzakere sürecinin olumlu yönde neticelendirilmesini beklediklerini dile getirerek, görüşmelerin bir sonuca ulaşana kadar devam etmesi gerektiğini söylediği paylaşıldı.

Bakanlar ayrıca İran ile Bahreyn arasındaki görüş alışverişinin devam etmesinin önemine değindi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş