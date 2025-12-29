İran ve BAE dışişleri bakanları, Yemen'deki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdurrahman bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel gelişmeleri ve Yemen'deki son olayları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Al Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Yemen'deki son gelişmelere değinen Erakçi, bölge ülkelerinin Yemen'in birlik ve toprak bütünlüğünün korunması ile bu ülke halkının meşru taleplerinin karşılanması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

İranlı Bakan, Tahran'ın Yemen krizinin çözümünü, ülkenin birlik ve toprak bütünlüğü temelinde Yemenliler arası diyalogda gördüğünü ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın ise Yemen ve bölgede barış ile istikrarın korunmasının önemine dikkati çekerek, ülkesinin Yemen'de gerilimin azaltılmasına yönelik girişimleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Taraflar, Yemen'de istikrarın güçlendirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için bölge ülkelerinin ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

? ?- Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.