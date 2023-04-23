İran ve Bae Dışişleri Bakanları İkili İlişkilerin Güçlendirilmesinde Mutabık Kaldı

TAHRAN, 23 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı.

TAHRAN, 23 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki bakan Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde özel sektör de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldılar.

İkili ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülke yetkilileri arasında aktif toplantıların ve fikir alışverişlerinin sürdüğünü belirten İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ülkesinin BAE ile ilişkilerini ilerletmek için hiçbir sınırı olmadığını vurguladı.

BAE-İran ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarına olduğunu belirten BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah ise, işbirliğini geliştirmek için çeşitli fırsatlar olduğunu kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme ve Suriye'deki gelişmeler de dahil olmak üzere son dönemde bir dizi bölge ülkesiyle ikili ilişkilerin güçlendiğini gözlemlediğini söyledi.

Nisan ayı başında İran, ilişkilerin düzelmesi üzerine 2016'dan bu yana BAE'ye ilk kez büyükelçi atamıştı. BAE ise, Tahran'daki büyükelçisini 2022'nin Eylül ayında yeniden görevlendirmişti.

2016 yılında Suudi Arabistan'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından BAE de Tahran ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü.