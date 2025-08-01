İran ve BAE Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Bin Zayid telefon görüşmesinde siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine dair konuları değerlendirdi.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut ve potansiyel imkanların kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca, başta Filistin olmak üzere bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.