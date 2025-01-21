İran ve Azerbaycan İlişkilerini Genişletme Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'la ilişkilerin ülkesi için ayrı bir önem taşıdığını ve ilişkileri her alanda genişletmeye çalıştıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

Görüşmede, iki ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduğuna ve Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Pezeşkiyan, "Komşular ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi İran'ın temel politikasıdır. Azerbaycan ile ilişkiler de bizim için ayrı bir önem taşıyor ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda genişletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ticari, enerji ve ulaşım sektörlerinde varılan anlaşmalara dikkati çeken Pezeşkiyan, bu işbirliği seviyelerinin devamı ve güçlendirilmesinin İran ve Azerbaycan'ı stratejik ortak seviyesine taşıyacağını dile getirdi.

Azerbaycan Başbakanı Mustafayev ise ülkesinin İran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu belirterek, İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bir yol haritası çizmeyi ve iki ülke arasında stratejik işbirliği kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mustafayev ayrıca Pezeşkiyan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına Bakü'ye davet etti.