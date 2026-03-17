İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, uluslararası güvenlik ve iki ülke ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına ilişkin İran'ın tutumunu Azerbaycanlı mevkidaşına ileten Erakçi, "uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin kendi topraklarını başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini" ifade etti.

İranlı Bakan, ABD ve İsrail'in İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini zayıflatmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu öne sürerek, bu kapsamda "sahte bayrak operasyonları" dahil olmak üzere çeşitli eylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Erakçi ayrıca, "İran'ın savunma önlemlerinin yalnızca saldırı kaynaklarına ve İran'a karşı kullanılan askeri sistem ve tesislere yönelik olduğunu" savundu.

İki Bakanın görüşmede, "mevcut durumdaki yanlış anlamaların giderilmesi amacıyla diplomatik temasların ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı" bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Tüm dünyanın konuştuğu o kadınlar İstanbul'a iniş yaptı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt

Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük

F.Bahçe için söylediği şey sarı-lacivertli taraftarı mest edecek