İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına ilişkin İran'ın tutumunu Azerbaycanlı mevkidaşına ileten Erakçi, "uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin kendi topraklarını başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini" ifade etti.

İranlı Bakan, ABD ve İsrail'in İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini zayıflatmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu öne sürerek, bu kapsamda "sahte bayrak operasyonları" dahil olmak üzere çeşitli eylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Erakçi ayrıca, "İran'ın savunma önlemlerinin yalnızca saldırı kaynaklarına ve İran'a karşı kullanılan askeri sistem ve tesislere yönelik olduğunu" savundu.

İki Bakanın görüşmede, "mevcut durumdaki yanlış anlamaların giderilmesi amacıyla diplomatik temasların ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı" bildirildi.