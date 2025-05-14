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İran ve Avrupa Ülkeleri Nükleer Görüşmelerini İstanbul'da Yapacak

İran ve Avrupa Ülkeleri Nükleer Görüşmelerini İstanbul'da Yapacak
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konular üzerine yapılacak görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Erakçi, Avrupalıların müzakerelerde yalnızlaştığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Erakçi kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erakçi, "İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki görüşme turu, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek." dedi.

ABD ile dolaylı görüşmeler sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Trump'ın İran aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi

Öte yandan Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde İran aleyhine açıklamalarını eleştirerek, Trump'ı "İsrail'in suçlarını görmezden gelmekle" suçladı.

Erakçi, "ABD Başkanı (Trump), İsrail'in bölgede işlediği suçları görmezden gelmekte ve İran'ı bir tehdit olarak göstermek istemektedir. Bu, tamamen bir aldatmacadır ve tehditlerin yerini değiştirme çabasıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık 60 bin kişiyi katlettiğine işaret eden Erakçi, "Bu yıkımı Gazze'de kim gerçekleştirdi? Siyonist rejim, Gazze'de bir milleti ekonomik abluka altına almıştır. Tüm bu gerçekler görmezden gelinirken, aynı anda İran'ı bölge için bir tehdit gibi göstermeye çalışıyorlar. Böylece asıl tehdit unutturulmak isteniyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nde İran'la yürüttükleri nükleer müzakerelere değinmişti.

Trump konuşmasında, "İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun için İran'ın teröre ve kanlı vekalet savaşlarına verdiği desteği sona erdirmesi gerekiyor. En önemlisi, nükleer silah elde etme çabasını tamamen, kalıcı olarak ve doğrulanabilir şekilde durdurmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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