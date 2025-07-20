İran ve Avrupa Tarafları Nükleer Görüşmelere Başlıyor

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İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde müzakerelere başlama konusunda anlaştı. Görüşmelerin yeri ve zamanı üzerinde istişareler devam ediyor.

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.

Pazar günü Cenevre veya Viyana'da yapılacağı öngörülen görüşmelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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