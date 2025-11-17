Haberler

İran ve Afganistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölge istikrarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erakçi ve Muttaki telefonda görüştü.

İki bakan görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin son durumu ile Pakistan ve Afganistan arasındaki son temasların süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bölge ülkeleri arasında barış ve istikrarın sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek, bölge ülkeleri arasında işbirliği çerçevesinde istişare ve temasların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ise konuşmasında, yürütülen diplomatik çabalardan dolayı teşekkür ederek, bölgesel istişare ve temasları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
