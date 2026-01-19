İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ikili ilişkiler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Erakçi ve Muttaki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

İran ve bölgede yaşanan son gelişmelere işaret eden Erakçi, İran halkının terörizm ve dış müdahalelere karşı bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı bir duruş sergileyeceğini söyledi.

Muttaki ise, bölgedeki tüm ülkelerin içişlerine yönelik müdahaleleri kınadıklarını belirterek, İran devleti ve halkının ulusal birliğini ve bağımsızlığını koruyacağına dair inancını koruduklarını dile getirdi.