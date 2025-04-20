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İran ve ABD, Nükleer Program Müzakerelerinde İlerlemenin Kapısını Aralıyor

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Umman Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un nükleer program konusundaki müzakerelerde bir sonraki aşamaya geçmeyi kabul ettiğini açıkladı. Görüşmelerin bir sonraki turu Maskat'ta yapılacak.

MASKAT, 20 Nisan (Xinhua) -- Umman Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Tahran'ın nükleer programı konusunda adil, kalıcı ve bağlayıcı anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçmeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Erakçi ve Witkoff cumartesi günü erken saatlerde Roma'da Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı görüşmelerde bulunmuştu.

Umman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, diyalog ve açık iletişimin, "bölgesel ve uluslararası düzeyde ilgili herkesin yararına olacak karşılıklı güvenilir bir anlaşma ve anlayışa" ulaşmak için temel önemde olduğunu söyledi.

Görüşmelerin bir sonraki turunun Maskat'ta yapılması konusunda da uzlaşıldı.

Busaidi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada iki tarafın da sergilediği işbirliği anlayışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Busaidi, "İran Dışişleri Bakanı Dr. Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a bugünkü görüşmelerde gösterdikleri son derece yapıcı yaklaşım için teşekkür etmek istiyorum. Görüşmelerde ivme kaydediliyor ve artık olası olmayan şeyler bile mümkün" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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