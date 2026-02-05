İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile Nükleer Görüşmeler İçin Umman'a Gidiyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki diplomatik heyetin, ABD ile nükleer müzakereleri yürütmek üzere Umman'ın başkenti Maskat'a hareket ettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetin ABD ile görüşmek adına Umman'a gittiğini açıkladı. Bekayi, temasların "adil, her iki tarafı da tatmin eden ve onurlu bir mutabakata varmak amacıyla otoriteyle yürütüleceğini" belirtti. Bekayi, geçmişte yaşanan "acı tecrübelerin göz ardı edilmediğini" vurguladı.

Sözcü Bekayi açıklamasında, "Önceki sözlerin tutulmaması, haziran ayındaki askeri saldırı ve ocak ayındaki dış müdahaleler dahil olmak üzere geçmişin acı tecrübeleri gözümüzün önündedir. Kendimizi her zaman İran milletinin haklarını talep etmekle yükümlü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Bekayi, geçmişteki gerilimlere rağmen diplomasi kapısını açık tuttuklarını belirterek, "İran milletinin çıkarlarını sağlamak ve bölgedeki barış ile huzuru korumak adına diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmama sorumluluğu taşıdıklarını" kaydetti.

Bekayi'den bölge ülkelerine teşekkür, Washington'a çağrı

Bekayi, müzakere sürecinin oluşmasında rol oynayan ve "sorumluluk bilinciyle hareket eden komşu ve bölge ülkelerine" teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD tarafına da çağrıda bulunarak, Washington yönetiminin bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle katılmasını umduklarını" belirtti.