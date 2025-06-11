İran ve ABD Nükleer Müzakereleri 15 Haziran'da Yeniden Başlıyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin 15 Haziran'da yeniden başlayacağını ve bu sürecin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin denetimi ve yaptırımların kaldırılmasına bağlı olduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile 15 Haziran'da yeniden başlayacak nükleer müzakere sürecinin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tam uluslararası denetim altında sürdürülmesine ve yaptırımların kaldırılmasına bağlı olarak hızlıca anlaşmayla sonuçlanabileceğini belirtti.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başkan (Donald) Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söyleyerek göreve başladı. Bu aslında bizim kendi doktrinimizle de uyumludur ve bir anlaşmanın ana temeli olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen sonlandırması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da yeniden başlayacağını aktaran Erakçi, şunları kaydetti:

"İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini sürdürmesini sağlayacak bir anlaşmanın ulaşılabilir olduğu ve hızla sağlanabileceği açıktır. Karşılıklı olarak faydalı olacak bu sonuç, İran'ın zenginleştirme programının Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın tam denetimi altında sürdürülmesine ve yaptırımların etkin bir şekilde sona erdirilmesine bağlıdır."

İran-ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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