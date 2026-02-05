İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Cuma Günü Umman'ın Başkenti Maskat'ta Görüşme Yapacağız

KAHİRE, 5 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını söyledi.

Erakçi çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin cuma günü yerel saatle 10.00 sularında gerçekleşeceğini belirterek, "gerekli tüm düzenlemeleri yürüten" Umman hükümetine teşekkürlerini iletti.

Tarafların toplantının yeri ve formatı konusunda görüş ayrılığı yaşadığını kaydeden bazı medya kuruluşları, görüşmelerin bu nedenle iptal edilebileceğini bildirmişti.