Umman: Cenevre'deki Üçüncü Tur İran ve ABD  Görüşmeleri "yapıcı" Geçiyor

Umman, Cenevre'deki İran-ABD müzakerelerinin arabuluculuğunu üstlenerek, tarafların 'açık ve yapıcı' bir ruhla yeni fikirleri ele aldığını duyurdu. Görüşmelerde nükleer programın unsurları ve güvence altına alınması konuları gündeme geldi.

(ANKARA) - İran ve ABD arasında Cenevre'de yapılan üçüncü tur görüşmelerin arabuluculuğunu üstlenen Umman, ABD heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların "açık ve yapıcı bir ruhla" temaslarını sürdürdüğünü ve yeni fikirlerin masaya yatırıldığını bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi, İran-ABD müzakereleri kapsamında ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Sayın Seyyid Bedr bin Hamad el-Busaydi, bugün Cenevre'de İran-ABD arasında devam eden müzakereler çerçevesinde ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve ve Jared Kushner ile bir araya geldi."

Görüşmede, İran tarafının yaklaşım ve önerileri ile ABD müzakere heyetinin soruları ve değerlendirmeleri ele alındı. Ayrıca, İran'ın nükleer programının temel unsurlarının ele alınması ve bu önemli dosyada teknik ve denetim boyutları dahil olmak üzere gerekli güvencelerle bir anlaşmaya varılması konusu görüşüldü.

Dışişleri Bakanı, görüşmelerin açık ve yapıcı bir ruhla devam ettiğini, tarafların yeni fikirler ve daha önce gündeme gelmemiş yaratıcı çözümler ortaya koyma konusunda esnek davrandığını belirtti. Bakan, ilerleme kaydedilmesi ve sürdürülebilir, adil ve güvence altına alınmış bir anlaşmaya ulaşılması için uygun koşulların oluştuğunu ifade etti."

Kaynak: ANKA
