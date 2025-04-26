İran ve ABD Müzakereleri İçin Umman'da Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran-ABD müzakereleri öncesinde bir araya geldi.

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin aracılığını üstlenen Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile müzakerelerin uygulama düzenini ele almak için görüşme gerçekleştirdi.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak müzakerelerin TSİ 11.30'da başlayacağı açıklandı.

Görüşmeler, önce uzmanlar düzeyinde teknik müzakerelerle başlayacak daha sonra üst düzey diplomatik görüşmelere geçilecek.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.