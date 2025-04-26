İran ve ABD Görüşmeleri Umman'da Olumlu İlerliyor

ABD'li üst düzey bir yetkili, ?İran ile ABD'nin Umman'ın başkenti Maskat'taki görüşmesinin "olumlu ve verimli" geçtiğini söyleyerek, anlaşma yolunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, ?İran ile ABD müzakerelerine ilişkin Axios'a konuştu.

Maskat'taki görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini söyleyen yetkili, "Daha yapılacak çok şey var. Ancak (bugün) anlaşma yolunda ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Üçüncü tur görüşmelerinin "doğrudan ve dolaylı" yapıldığını kaydeden yetkili, görüşmelerin dördüncü turunun ise haftaya Avrupa'da yapılacağını söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, 3 Mayıs'ta üst düzey bir toplantı planlandığını belirtmiş, ancak müzakere yerine ilişkin bir bilgi paylaşmamıştı.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu Martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra 19 Nisan'da Roma'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar bugün de Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.