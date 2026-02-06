İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'da ABD Görüşmeleri Öncesinde Mevkidaşı El-Busaidi ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımların kaldırılması gündemiyle gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile görüştü. Arakçi, görüşmede "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ilerletilmesi sürecinin de ele alındığını" belirtti.

Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin, ulusal çıkarlarını temin etmek amacıyla diplomasiyi kullanma yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti. Arakçi, "İran egemenliğini ve ulusal güvenliğini her türlü dayatma ve maceraperestliğe karşı savunmaya tam hazırlıklıdır" ifadelerine yer verdi. İranlı bakan ayrıca, Umman'ın bu süreçteki ev sahipliği ve iyi niyetli girişimlerinden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.

Umman'dan "kalıcı mutabakat" temennisi

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi'nin görüşmede, "İran'ın diplomatik süreçlerdeki ciddiyeti ve sorumluluk bilincine teşekkür ettiği" aktarıldı. El-Busaidi, "devam eden müzakere turunun tüm tarafların iyi niyeti ve fırsatları değerlendirmesiyle" İran ve ABD arasında "kalıcı bir mutabakata zemin hazırlamasını umduğunu" belirtti.