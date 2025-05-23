İran ve ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin Beşinci Turu Roma'da Yapıldı

İran ve ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin Beşinci Turu Roma'da Yapıldı
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İran ile ABD arasında nükleer program konulu beşinci tur görüşmeleri Roma'da gerçekleştirildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerde kesin bir ilerlemenin kaydedilmediğini ancak bir miktar ilerleme sağlandığını açıkladı.

(ANKARA) - İran ve ABD arasında, Tahran'ın nükleer programı üzerine gerçekleştirilen görüşmelerin beşinci turu Roma'da gerçekleşti. Görüşmelere arabuluculuk yapan Umman'dan beşinci turda  "kesin olmasa da bir miktar ilerleme" kaydedildiği açıklandı.

İran ile ABD arasında ilki Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin beşinci turu Roma'da yapıldı. Taraflar Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Umman'ın Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İran - ABD görüşmelerinin beşinci turu bugün Roma'da bir miktar ilerlemeyle sona erdi ancak kesin bir ilerleme olmadı. Sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya varma ortak hedefine doğru ilerleyebilmemiz için önümüzdeki günlerde kalan konuları netleştirmeyi umuyoruz."

Umman arabuluculuğunda yapılan yüksek düzeyli görüşmeler 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İkinci tur 19 Nisan'da Roma'da, üçüncü tur, 26 Nisan'da ve dördüncü tur ise 11 Mayıs'ta tekrar Umman'da gerçekleştirildi. İran heyetine Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ediyor. Beşinci tur görüşmeler, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyaretinden kısa bir sonra gerçekleşti. Trump, 2018'de ilk başkanlık döneminde İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan  tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları ağırlaştırmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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