Laricani: "Ummanlı dostlarımız Amerikalılardan bazı bilgileri not alıp incelememiz için bize verdi"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Maskat ziyareti sırasında Ummanlı yetkililerin Amerikalılardan bazı bilgileri not alıp kendilerine verdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, "Amerikalılara bir mektup vermedik ancak Ummanlı dostlarımız Amerikalılardan bazı bilgileri not alıp Tahran'da incelememiz için bize verdi." dedi.

Laricani, ABD ile bir sonraki tur müzakere tarihinin henüz belirlenmediğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan müzakereler sonrasında önceki gün Maskat'a gitmişti.

Laricani'nin Maskat ziyaretinde mektup detayı dikkati çekmişti

Laricani, dün Maskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelmişti.

Laricani'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Busaidi ile yapılan görüşme sırasında oturdukları koltuk üzerinde naylon bir dosya içerisindeki mektup dikkati çekmşiti.

Ziyareti sırasında Laricani'nin, nükleer müzakerelere ilişkin ABD'ye Tahran'ın mesajını ilettiğine dair bilgiler uluslararası basında yer almıştı.

Umman'daki temaslarının ardından Laricani, Katar'a giderek Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmüştü.