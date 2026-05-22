Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı ikinci kez görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İran müzakerelerinde arabuluculuk yapan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da ikinci kez bir araya geldi. Görüşmede anlaşmazlık konuları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile bir kez daha görüştü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Erakçi ile Nakvi ikinci kez bir araya geldi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden ABD-İran müzakerelerinde mesaj alışverişini için Tahran'da bulunan Nakvi'nin Erakçi ile görüşmesinde, müzakerelerdeki anlaşmazlık konuları ele alındı.

Nakvi, çarşamba günü de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile görüşmüştü.

Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi sürecinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan ile Nakvi, Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelerinin son durumu hakkında istişarede bulunmuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs Cumartesi de Tahran'ı ziyaret eden Nakvi'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkesle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
