İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile müzakere görüşmelerinin süreceğini belirtti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin Umman'da sona erdiğini açıkladı. Taraflar arasında görüşmelerin devam etmesi yönünde mutabakat sağlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Umman'daki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde, hem İran hem ABD tarafının görüş ve taleplerini ortaya koyduğunu belirten Bekayi, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ??demişti.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

