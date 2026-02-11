Haberler

Laricani: "ABD ile dolaylı müzakereler sürüyor, spesifik bir teklif almadık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin sürdüğünü ve bugüne kadar spesifik bir teklif almadıklarını belirtti. Laricani, müzakerelerin yalnızca mesaj alışverişi niteliği taşıdığına dikkat çekti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin sürdüğünü ve şu ana kadar Washington'dan herhangi spesifik bir teklif almadıklarını söyledi.

Laricani, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen temasların yalnızca mesaj alışverişi niteliğinde olduğunu belirtti.

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laricani, "Bölge ülkeleri, görüşmelerin başarıya ulaşması için çaba gösteriyor. İran da müzakere sürecine olumlu yaklaşıyor." dedi.

ABD'nin İran'a karşı askeri seçeneğin dışında farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği sonucuna vardığını belirten Laricani, Washington'un müzakere sürecine dahil olmasını "rasyonel bir yola girildiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Görüşmelerin kapsamına da değinen Laricani, nükleer program dışında herhangi bir konuda müzakere yürütülmediğini belirterek, "Şu ana kadar ABD'den herhangi spesifik bir teklif almadık. Maskat'ta gerçekleşen temaslar mesaj alışverişinden ibaretti." diye konuştu.

"Nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile ortak bir zemine sahibiz." ifadelerini kullanan Laricani, buna karşın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına yönelik talepleri reddetti. Laricani, İran'ın enerji üretimi ve ilaç sanayisi için zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi."

Laricani ayrıca İsrail'i müzakere sürecini sabote etmeye çalışmakla suçlayarak, Tel Aviv yönetiminin bölgesel istikrarı hedef aldığına vurgu yaptı.

İranlı yetkili, ABD'nin İran'a saldırması halinde bölgedeki Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada

Veterinerdeki kedinin korkuyla kaçmasının sebebi skandal
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar

Kimse şimdiden beklemiyordu! Tedesco'dan 3 yıllık imza