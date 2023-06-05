İran uyruklu kaçakçılar Ağrı'da yakalandı

İRAN'dan cips paketleri, kek ve meyve suyu kutuları içinde getirdikleri kaçak sigaraları İstanbul'da satarak tekstil ürünü aldıkları belirlenen İran uyruklu 4'ü kadın 5 kişi, Ağrı'da yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İran-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste bazı yolculardan şüphelenen polis yaptığı kontrollerde 3 bin 10 paket sigara ele geçirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede 4'ü kadın 5 şüphelinin kaçak sigaraları cips paketleri, tuvalet kağıdı, meyve suyu, kek kutuları, kürdan paketleri ya da kol çantalarının içine gözle görülmeyecek şekilde özel dikimle oluşturdukları zulalarla saklayarak İstanbul'a götürüp sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin, sigaralardan elde ettikleri gelirle aldıkları tekstil ürünlerini de İran'a götürerek sattıkları belirlendi.

Gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)