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İran uyruklu emlak danışmanı evinde ölü bulundu

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ATAŞEHİR'de yaşayan 38 yaşındaki İran uyruklu emlak danışmanı Elham Ghasemi evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ATAŞEHİR'de yaşayan 38 yaşındaki İran uyruklu emlak danışmanı Elham Ghasemi evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Örnek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan İran uyruklu Elham Ghasemi, yaklaşık 4 yıldır emlak danışmanlığı yapıyordu. Arkadaşlarıyla en son 28 Temmuz Pazar günü görüşen Ghasemi'den 4 gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Sağlık ekipleri evde hareketsiz olarak bulunan Ghasemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede Ghasemi'nin cansız bedeninin yanında eski eşine yazılmış bir not bulundu. Polis ekipleri genç kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

"İRAN'DAN AKRABALARI ARAYIP BİLGİ VERDİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayhan Tanış, "Arkadaşımın baldızı, pazartesi gününden beri ulaşılamıyordu. Ulaşılamayınca İran'dan beni aradılar baldızıma ulaşamıyorum diye. Adres bilgisi ve konumunu attılar. Camı açıktı, telefonla arayınca çalıyordu ama açan olmuyordu. Biz de polis ekiplerine haber verdik. Onlar da yardımcı oldu gelip baktılar. Sonuç belli intihar etmiş. Ama net bilmiyoruz. Evlenmiş ayrılmış. Emlak şirketinde çalışan bir hanımefendi. İşinde gücünde olan bir insan. 38-40 yaşlarında. 4 senedir burada. Notta eski eşiyle alakalı bir şeyler yazmış. Ama tercüme edemediğimiz için emniyet bakıp bizi bilgilendirecek " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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