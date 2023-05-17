İRAN UYRUKLU ÇOBAN, HES'E AİT SU KANALINDA ÖLÜ BULUNDU
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ERZİNCAN'a bağlı Günbağı köyünde çobanlık yaparken kaybolan İran uyruklu Bahri Hajıpourkhalkalou (39), aramalar sonunda HES'a ait su kanalında ölü bulundu.
ERZİNCAN'a bağlı Günbağı köyünde çobanlık yaparken kaybolan İran uyruklu Bahri Hajıpourkhalkalou (39), aramalar sonunda HES'a ait su kanalında ölü bulundu.
Erzincan'a bağlı Günbağı köyünde yaşayanlar, dün sabah koyunları meraya götüren Bahri Hajıpourkhalkalou'nun akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine 21.00'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak bilgi verdi. Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından İran uyruklu çobanın cansız bedeni HES'e ait sulama kanalının mazgal demirlerinde bulundu.
Su kanalından çıkarılan çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.