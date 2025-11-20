Haberler

İran, Uranyum Zenginleştirmeyi Yasaklayan Anlaşmaları Reddediyor

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen yasaklayacak herhangi bir anlaşmayı 'ihanet' olarak nitelendirerek kesinlikle kabul etmeyeceklerini açıkladı. Erakçi, uranyum zenginleştirmenin ulusal şeref meselesi haline geldiğini vurguladı.

TAHRAN, 20 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ülkenin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen yasaklayacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, böyle bir anlaşmanın "ihanet" olarak görüleceğini söyledi.

Erakçi, ülkenin Khabar Online Haber Ajansı'na çarşamba günü verdiği röportajda, "Uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizin tamamen yasaklanmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu konu ulusal şeref ve gurur meselesi haline gelmiştir" dedi. Erakçi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmek için çok sayıda bedel ödediklerini ve birçok fedakarlıkta bulunduklarını belirtti.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşimlerine de değinen Erakçi, ajansla yalnızca İsrail ve ABD'nin haziranda bombalamadığı nükleer tesisler konusunda işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Son aylarda ABD, bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte İran'a topraklarında uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermesi çağrısı yaparken, bu talebi defaatle reddeden Tahran ise uranyum zenginleştirme haklarının tartışmaya açık olmadığını vurguluyor.

İsrail ve ABD'nin, nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ajans tarafından kınanmamasını ve nükleer tesislerinin ve bilim insanlarının güvenliğine ilişkin endişelerini gerekçe gösteren İran, haziran ayında parlamentoda kabul edilen yasayla ajansla işbirliğini askıya aldı.

