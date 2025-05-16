İran, Uranyum Zenginleştirme Tesislerini Kapatmayacak

TAHRAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ülkedeki hiçbir uranyum zenginleştirme tesisini kapatmayacaklarını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Erakçi, perşembe günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 36. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nı ziyareti sırasında Umman'ın arabuluculuğunda devam eden ABD ile dolaylı nükleer görüşmelerdeki pozisyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Nükleer alanda güven inşa etmeye ve şeffaflık sağlamaya çalışıyor olsak da uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zenginleştirme tesisimiz kapanmayacak. Bu bizim ilkeli duruşumuzdur" dedi.

Nükleer haklarını korumanın yanı sıra ABD ile dolaylı müzakereler yoluyla yaptırımların hafifletilmesini de istediklerini vurgulayan bakan, "Yaptırımların kaldırılması karşılığında güven inşa etmeye ve karşı tarafa şeffaflık sağlamaya hazırız" dedi.

Erakçi, uranyum zenginleştirme de dahil olmak üzere İran halkının nükleer haklarını savunmanın, müzakerelerdeki ilkeleri ve temel pozisyonlarından biri olduğunu vurguladı.

İran ve ABD heyetleri, pazar günü Umman'ın başkenti Muskat'ta Tahran'ın nükleer programı ve Washington'un yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin dolaylı görüşmelerin 4. turunu gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Körfez turunun ikinci ayağı olan Katar'da yaptığı açıklamada İran'a karşı askeri harekat olasılığından bahsederek, "Bunu yapmak zorunda kalmadan anlaşmaya varma yönünde ilerlediğimizi düşünüyorum. İran'ın şartları bir nevi kabul ettiği haberini okumuşsunuzdur" dedi.