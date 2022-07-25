İran uranyum zenginleştirme konusunda UAEA ile irtibatta olduklarını açıkladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Batılı ülkelerin yıllardır İran'ı atom bombası yapmakla suçlamasına karşın gizli faaliyetleri olmadığını ve uranyum zenginleştirme konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile irtibatta olduklarını söyledi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın nükleer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

İran dosyasının sürekli BM'ye taşındığını ve aleyhlerine kararlar alındığını ileri süren İslami, "Batılı ülkeler 20 yıldır İran'ı atom bombası yapmakla suçluyorlar ve her gün bu konuda bir adres veriyorlar." dedi.

İran'ın önceki hükümetler döneminde de Batılı ülkeler ile müzakereler yürüttüğünü, bunun sonucunda nükleer anlaşma imzalandığını kaydeden İslami, "Ancak Batılılar ülkeden kaçırılan bazı belgeler ve mekanlara ilişkin geçmişteki iddialarını hala tekrarlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, nükleer anlaşmayı kabul etmelerinin nedeninin şüphelerin kalkması ve nükleer programa ilişkin güvenin sağlanması olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşma kapsamında güvenin tesis edilmesi için nükleer programımızın sınırlandırılmasını, kapasitenin düşürülmesini ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizin azaltılmasını kabul ettik. Ancak Batılı ülkeler bu kısıtlamalara bağlı kalmadı." diye konuştu.

Nükleer anlaşma kapsamında UAEA'ya ait kameraların şüphelerin ortadan kaldırılması için nükleer tesislere yerleştirildiğini aktaran İslami, "Eğer İran'a yönelik bu şüpheler devam edecekse Ajansa ait kamera sistemlerinin nükleer tesislerde aktif olarak kalmasının bir anlamı yok." dedi.

İslami, İran'ın nükleer faaliyetlerinin her zaman açık olduğunu ve gizli faaliyetinin olmadığını, uranyum zenginleştirme konusunda ise bu zamana kadar UAEA ile irtibatta olduklarını söyledi.

İranlı yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran nükleer faaliyetlerinin tüm sanayi alt yapısı UAEA ile koordineli ve onların denetiminde ilerlemiştir. Yanlış anlaşılma olmasın, şu anda dahi Ajans nükleer tesislerimizde denetim yapabilmektedir. Nükleer anlaşma kapsamında nükleer tesislerimizde bulunan kamera sistemlerinin durumu tamamen nükleer anlaşmaya bağlı. Eğer Batılı ülkeler anlaşmaya geri döner ve biz de yeniden bir sorun çıkarmayacaklarına emin olursak, söz konusu kamera sistemleri ile alakalı bir karar veririz."